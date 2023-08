Bologna-Milan, Pioli: “La squadra deve imparare a sacrificarsi senza palla”

Sulla partita : "Approccio che volevamo, avevamo diviso la partita in quattro tempi. Dobbiamo lavorare ancora tanto. Il Bologna ha giocato bene. Dobbiamo crescere".

Sul nuovo percorso : "Procede bene. Abbiamo fatto quello che volevamo in estate. Da oggi scopriremo quello che siamo e dove possiamo migliorare. I nuovi sono arrivati con grande entusisamo. Son giocatori già fatti, con esperienza importante. Si stanno ponendo con lo spirito giusto. La squadra deve imparare a sacrificarsi senza palla, con la palla abbiamo soluzioni".

Sulla vittoria di squadra : "Quello dev'essere il nostro obiettivo. Il segreto è sacrificarsi per i compagni e avere grande talento. Abbiamo giocatori che sanno inventarsi il gol e il dribbling. Possiamo creare tanto. Dobbiamo sviluppare ancora il gioco e incassare pochi gol, così si vince".

Sull'equilibrio da trovare: "Non abbiamo subito ripartenze importanti, eravamo organizzati. Gli equilibri non possono essere i migliori possibili ancora. Senza palla non abbiamo ancora sempre i tempi giusti, dobbiamo lavorare meglio".