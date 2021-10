Bologna-Milan, Paolo Valeri sarà l’arbitro della partita / Serie A News

Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà diretta da Paolo Valeri. Ecco la squadra arbitrale al completo

Non c'è tempo per leccarsi le ferite dopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League. Sabato 23 ottobre, alle ore 20:45, il Milan sarà di scena al 'Renato Dall'Ara' per affrontare il Bologna. Sono state rese note le designazioni arbitrali della 9^ giornata: la partita verrà diretta dall'arbitro Paolo Valeri, coadiuvato da Filippo Bercigli e Alessio Berti. Ecco la squadra arbitrale al completo.