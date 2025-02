Bologna-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

( fonte: acmilan.com ) - Dopo il rinvio di fine ottobre è arrivato il momento di Bologna-Milan , nel frattempo è cambiato davvero molto. La nona giornata di Serie A si completa al Dall'Ara, giovedì 27 febbraio alle 20.45, in un vero e proprio incrocio diretto: squadre appaiate in classifica ai piedi della zona europea, con ancora in testa la qualificazione alla prossima Champions League. Una sorta di ballottaggio, da vincere per non perdere le speranze.

QUI MILANELLO

I rossoneri si sono lasciati alle spalle la dolorosa sconfitta esterna 1-2 a Torino. Una serata negativa, pesante, nonostante le palle-gol create e sprecate, complici anche le parate del portiere avversario, e gli episodi girati male. In ogni caso la squadra di Mister Conceição, già in ritardo in campionato, non ha praticamente più margini di errore e ha bisogno di ottenere il massimo per rimettersi in carreggiata. Senza Champions League e con la Coppa Italia ancora lontana, è obbligatorio e necessario pensare solo a riscattarsi in Serie A. Rimane indisponibile Walker, pronto Jiménez; possibile il ritorno dall'inizio di Fofana, ampia scelta in attacco. Diffidato: Musah.