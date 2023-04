Bologna-Milan, Motta: “I due rigori non ci sono. Buona partita per l’arbitro”

Thiago Motta, allenatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Dall'Ara'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Mi stupiscono molto i commenti di Marelli. I due rigori non sono assolutamente rigori. Lucumi non può fare altro che toccare la palla col braccio per mantenere l'equilibrio del corpo. Su Soumaoro per Rebic: se è questo è rigore andiamo per strada perché non è questo il gioco del calcio. L'arbitro ha fatto una buona partita". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>