La Lega Serie A non ha ancora disposto il rinvio di Bologna-Milan, come appreso negli ultimi minuti. Questo quanto riportato da 'gazzetta.it' in un articolo pubblicato sul proprio sito. Al momento, si legge, le opzioni sono tre. La prima è lo 0-3 a tavolino, che è l'ipotesi meno plausibile perché si verificherebbe solamente in caso di inagibilità del 'Dall'Ara', ora agibile. La seconda è lo spostamento su campo neutro, e al momento sarebbero favorite Verona e Como come possibili sedi. La terza, quella forse più percorribile è che le squadra scendano regolarmente in campo alle 18:00 di sabato 26 ottobre e lo facciano a porte chiuse. La decisione, in ogni caso, dovrebbe arrivare domani mattina.