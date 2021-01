Bologna-Milan, le dieci curiosità sul match di oggi | Serie A News

Bologna-Milan, le dieci curiosità sul match

fonte: acmilan.com

La prima gara del girone di ritorno, dopo un’andata chiusa in testa alla classifica. Ora, però, inizia un altro campionato e si entra nella fase calda: per la 20° giornata i rossoneri saranno di scena al Dall’Ara di Bologna contro la formazione allenata da Siniša Mihajlović. Dopo la sconfitta casalinga con l’Atalanta è fondamentale ritrovare il successo: in attesa del fischio d’inizio delle 15.00, ecco alcune statistiche e curiosità sul match.

SCONTRI DIRETTI



1- Il Milan è la squadra che ha segnato più reti contro il Bologna in Serie A: 231 in 145 match.

PRECEDENTI IN CASA DEL BOLOGNA



2- Il Milan è imbattuto da 14 trasferte di Serie A contro il Bologna (10V, 4N): nella storia del Bologna, solo la Juventus è rimasta imbattuta per più gare di fila in casa dei rossoblù nella competizione (17 gare, striscia in corso).

STATO DI FORMA



3- Il Milan ha ottenuto 18 punti in più (43 v 25) rispetto a quanto conquistato nel 2019/20 dopo 19 gare: si tratta del miglioramento più ampio rispetto alla stagione precedente disputata in Serie A a questo punto del torneo per una squadra nell’era dei tre punti a vittoria – al pari del Benevento proprio in questo torneo (22 v 4 del 2017/18).

4- Il Milan potrebbe vincere nove delle prime 10 trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia; più in generale solo il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19 ci sono riusciti nel massimo campionato.

5- Il Milan può stabilire il suo record assoluto di partite esterne consecutive in gol in Serie A; al momento è a 19 gare, come nella serie tra marzo 1992 e aprile 1993.

STATISTICHE GENERALI



6- Il 38% delle reti del Milan (15/39) nel campionato in corso sono state messe a segno nei primi 30 minuti di gioco, solo la Fiorentina in percentuale ha fatto meglio (40%). Dall’altra parte il 36% dei gol subiti dal Bologna (12/33) sono stati incassati nella prima mezz’ora di gioco, meno in % solo di Benevento (42%) e Atalanta (39%).

FOCUS GIOCATORI



7- Zlatan Ibrahimović (499) è a una sola rete dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i Club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 81 proprio il Milan.

8- Ibrahimović ha preso parte a sette reti (cinque gol e due assist) con la maglia del Milan contro il Bologna in campionato, contro nessun’altra formazione è stato coinvolto in più gol con i rossoneri in Serie A, al pari di Inter e Cagliari.

9- Nel match di Coppa Italia contro l’Inter, Fikayo Tomori è diventato il primo calciatore inglese a giocare una partita con il Milan dai tempi di David Beckham (l’ultimo match in rossonero il 14/03/2010).

ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha vinto ben otto delle 11 sfide da allenatore in Serie A contro il Bologna (2N, 1P).

