Bologna-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera il Milan sarà ospite del Bologna allo Stadio Dall'Ara. Ecco come potrebbero scendere in campo i ragazzi di Stefano Pioli

Enrico Ianuario

Domani sera Bologna e Milan si sfideranno alle 20.45 allo Stadio Dall'Ara. La gara sarà valida per la nona giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, dopo aver ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite, sono alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo. Dall'altro lato il Diavolo vuole sia conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato sia riscattare la brutta sconfitta di martedì in Champions League contro il Porto.

Continuano ad essere tanti gli indisponibili nel Milan. Salteranno il match contro il Bologna Theo Hernandez e Brahim Diaz, risultati ancora positivi al Covid 19, così come non ci saranno per infortunio Maignan, Florenzi, Rebic e Messias. A questi si aggiungono gli acciaccati Kessié e Pellegri, anche loro non convocati per la sfida di domani sera. Dunque scelte quasi obbligate per Stefano Pioli il quale potrebbe schierare così la sua squadra.

In porta Tatarusanu, quartetto difensivo che dovrebbe essere composto da Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré. Coppia di centrocampo che probabilmente sarà composta da Tonali e Bennacer, mentre il tridente dei trequartisti potrebbe essere formato da Castillejo a destra, Krunic e Leao a sinistra. Il candidato principale per partire dall'inizio come punta centrale è Zlatan Ibrahimovic, con Olivier Giroud che potrebbe entrare a gara in corso. Ecco, di seguito, i probabili undici che scenderanno in campo in Bologna-Milan.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

La gara verrà trasmessa in diretta su Dazn e in co-esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv.