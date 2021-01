Bologna-Milan, Kessie: “Rigorista? E’ Ibra. Quando non se la sente tiro io”

Bologna-Milan, le parole di Kessie a Sky Sport

Terminato il match del Dall’Ara tra Bologna e Milan: ai microfoni di Sky Sport ha parlato il calciatore rossonero Franck Kessie.

Sulla vittoria: “Si oggi era una gara importante e dovevamo portare a casa i 3 punti. Fuori casa è sempre dura e il Bologna è una squadra forte”.

Sulla reazione: “Non credevo ad un calo. Nel corso della stagione si può perdere e non si può sempre giocare al 100%. L’importante era vincere”.

Sul rigorista: “Il calcio di rigore è più importante per l’attaccante, per quello gliel’ho lasciato a Ibra. In allenamento li calciamo poco, chi se la sente tira. Il rigorista è lui e dipende da lui, quando non se la sente tiro io”.

Sullo scudetto: “Pensiamo a partita per partita e a vincere il più possibile. Quando ti chiami Milan devi lottare per arrivare più in alto possibile. Ringraziamo il mister per quello che sta facendo”.

