Bologna-Milan, Ibrahimovic e Palacio: la curiosità sui fuorigioco

Bologna-Milan sarà la sfida tra gli attaccanti d’esperienza Zlatan Ibrahimovic e Rodrigo Palacio. Lo svedese, classe 1981, e l’argentino, classe 1982, si collocano ai primi due posti di una classifica piuttosto curiosa. Stando a quanto riportano i numeri, infatti, i due sono i giocatori che sono stati pescati più volte in fuorigioco in questo campionato (Palacio 22, Ibra 21). Manca la reattività dei giorni migliori? Probabilmente si, ma il loro apporto è indispensabile sia per Sinisa Mihajlovic che Stefano Pioli. Calciomercato Milan – Si valuta una grande tentazione. Le ultime >>>