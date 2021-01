Bologna-Milan, i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Bologna-Milan, i precedenti tra le due squadre

Oggi pomeriggio, alle ore 15 si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia, mentre quella di Mihajlovic la sconfitta contro la Juventus.

Come riportato da OPTA, sono 145 i precedenti tra Bologna e Milan: i rossoneri conducono per 69 vittorie a 38. 38 anche i pareggi. Il Milan, inoltre, è la squadra che ha segnato più reti contro il Bologna in Serie A: 231 in 145 match.