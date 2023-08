Bologna-Milan, Giroud: “Felici della prestazione. Il cuore? Era per i tifosi”

Una grande serata, che messaggio lancia il Milan? “Penso che siamo molto felici della prestazione. Abbiamo iniziato bene la partita, eravamo efficaci davanti alla porta. Col 2-0 potevamo gestire un po’ di più ma non era facile. Sono ancora più felice per Christian che ha fatto gol”.

Hai esultato mimando un cuore, per chi era? “È per la mia famiglia e per tutti i milanisti”.