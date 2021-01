Bologna-Milan, Donnarumma: “Ibra? E’ tranquillo, non è turbato”

Bologna-Milan, le dichiarazioni di Donnarumma a Sky Sport

Nel pre partita del Dall’Ara tra Bologna e Milan, il calciatore rossonero Gigio Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue dichiarazioni.

“Siamo concentrati, abbiamo un buon umore e abbiamo voglia di vincere e fare bene nel nostro cammino. Ibrahimovic? Lui è sempre molto tranquillo, mi aspetto che giochi come sa fare, non è assolutamente turbato. Sono cose che accadono in campo. Io gioco sempre per il Milan e per vincere questa partita. Do sempre il massimo e faccio sempre quello che mi chiede il mister. Gioco per i miei compagni e per vincere”.

