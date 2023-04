Bologna-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' relative alla gara Bologna-Milan, in programma sabato 15 aprile alle ore 15:00

(fonte: acmilan.com) "Un'avversaria ambiziosa e in ottima forma, un campo che è di tradizione positiva ma certamente non facile. Il doppio incrocio europeo contro il Napoli fa da parentesi all'appuntamento di campionato contro il Bologna di Thiago Motta, trasferta valida per la 30ª giornata di campionato che mette in palio punti importanti per l'Europa, da un lato e dall'altro. Il Milan di Stefano Pioli - ex del match - si appresta alla prima partita stagionale alle 15.00 (ma di sabato) e al Dall'Ara vuole ritrovare la vittoria in Serie A. Ecco alcune curiosità e statistiche in vista della sfida ai felsinei.

150 VOLTE — I precedenti tra Bologna e Milan in Serie A raggiungono, in questa giornata, cifra tonda: a oggi sono 72 le vittorie rossonere - in 149 occasioni - con 39 pareggi e 38 successi rossoblù a completare il bilancio. In casa felsinea il Milan non perde da 16 partite, 12 vittorie e 4 pareggi: per il Diavolo è la striscia aperta più lunga dopo quella contro un'altra squadra dell'Emilia Romagna, la SPAL (19 gare).

DIFESE IN FORMA — Soltanto le due battistrada del campionato, Napoli e Lazio, hanno collezionato più clean sheet nel 2023 di Bologna e Milan: sono cinque, per entrambe, le partite di campionato a porta inviolata in questo anno solare, cifra che sale a 8 per i rossoneri considerando anche la Champions League. Rossoblù e rossoneri, tra l'altro, vengono da due partite di campionato consecutive senza subire gol - Udinese e Atalanta per i primi, Napoli ed Empoli per i secondi - e proseguire così, per entrambe, sarebbe un risultato non banale. Il Bologna, infatti, non fa più di tre partite casalinghe (striscia attualmente aperta) a porta inviolata dal gennaio 2000; il Milan, da parte sua, ha fatto solo tre partite consecutive di Serie A senza subire gol in questa stagione, il trio Torino-Monza-Atalanta a febbraio.

COOPERATIVE DEL GOL — Un punto in comune tra Bologna e Milan è l'avere mandato in rete, nel corso di questa stagione, tanti giocatori diversi. I rossoneri sono a quota 16 (più Gabbia che ha segnato soltanto in Champions League), il Bologna 12. Tendenza ancora più accentuata se si guarda soltanto agli ultimi gol realizzati: sette marcatori diversi per le ultime sette reti dei felsinei, sette per gli ultimi 8 gol dei rossoneri. Da segnalare anche la sfida diretta tra due difensori molto prolifici: se Theo Hernández è il difensore ad avere partecipato a più gol in Serie A dal 2019/20 (ben 38), le cinque marcature di Stefan Posch in questo campionato lo posizionano al terzo posto tra i migliori difensori dei cinque maggiori campionati europei 2022/23.

PRIME VOLTE E TRAGUARDI POSSIBILI — Due giocatori rossoneri, tra l'altro in rete di recente, hanno trovato contro il Bologna il loro primo gol in Serie A: parliamo di Ismaël Bennacer e Alexis Saelemaekers, a segno entrambi nel 5-1 del 18 luglio 2020. L'algerino ha segnato anche nel 4-2 della scorsa stagione e la sua ultima marcatura in campionato risale alla trasferta di agosto contro l'Atalanta; il belga ha ritrovato, nel 4-0 di Napoli, quel gol che gli mancava da 39 partite di campionato.

L'appuntamento del Dall'Ara può rappresentare invece una tappa importante nella carriera di Rafael Leão, in gol all'andata: qualora dovesse andare a segno, l'attaccante portoghese eguaglierebbe le 11 reti della scorsa stagione, record personale nei cinque maggiori campionati europei. Gol all'andata anche per Olivier Giroud, che ha segnato in una sola trasferta di questo campionato (Sampdoria-Milan 1-2) ed è a due reti dalla seconda stagione di fila in doppia cifra".