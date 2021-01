Bologna-Milan, c’è un record da raggiungere per Ibrahimovic | News

Bologna-Milan, Ibrahimovic cerca un’altra doppietta

Zlatan Ibrahimovic, dopo le tante polemiche nel derby, torna nuovamente in campo. Oggi pomeriggio, infatti, alle ore 15, si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia, mentre quella di Mihajlovic la sconfitta contro la Juventus.

Ibrahimovic non cerca solo il gol numero 500 (è a quota 499) con le squadre di club, ma va alla ricerca di un altro importante traguardo. Come riportato da OPTA, lo svedese è fino a questo momento autore di cinque marcature multiple in nove match. Con una nuova doppietta quest’oggi, Ibrahimovic potrebbe diventare il primo giocatore a realizzare almeno due gol in ben sei due sulle prime 10 gare stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Calciomercato Milan: spunta un nuovo terzino. VAI ALLA NOTIZIA>>>