Bologna-Milan, arbitra Doveri: i precedenti | Serie A News

Doveri dirigerà l’incontro tra Bologna e Milan

Bologna-Milan, gara valida per la 20esima giornata di Serie A Tim, verrà arbitrata dal signor Doveri. La terna arbitrale è composta dai guardalinee Ranghetti e Cicconi, Fourneau quarto uomo, mentre saranno in sala Var Pairetto e Giallatini.

I precedenti tra Doveri e il Milan vede un bilancio che fa sorridere i rossoneri: 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Non si può dire la stessa cosa per quel che riguarda il Bologna.

I rossoblu hanno raggiunto la vittoria solo 5 volte, pareggiando 7 incontri e subendo 10 sconfitte con l'arbitro di Volterra in campo.