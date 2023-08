Bologna-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

In questo campionato il Bologna dovrà confermarsi ad alti livelli e per la quarta volta aprirà la stagione contro il Milan. Come non accadeva dal 2020, ma a San Siro in quel caso. Da sempre gli emiliani sono un osso duro davanti al proprio pubblico. Ancora di più all'esordio stagionale di campionato visto che nelle ultime 11 occasioni in cui la prima giornata si è disputata al Dall'Ara per ben 10 volte il Bologna ha evitato la sconfitta (cinque vittorie, cinque pareggi).