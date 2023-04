Bologna-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

L'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' in vista di Bologna-Milan, match valido per il 30° turno del campionato di Serie A

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) "I rossoneri di Mister Pioli fanno visita ad una delle squadre più in forma di questo campionato: il Bologna guidato da Thiago Motta. I rossoblù, dopo un iniziale momento di adattamento alla nuova guida tecnica, stanno raccogliendo i frutti della nuova gestione, come raccontano i risultati più recenti. Eloquenti quelli relativi agli ultimi tre mesi: da inizio febbraio, il Bologna ha guadagnato 17 punti in Serie A - nel periodo soltanto Napoli, Juventus (entrambe 21) e Lazio (20) hanno fatto meglio.

Un ritmo da piazzamento in Champions League, dunque, quello che gli emiliani stanno mantenendo nelle ultime uscite di campionato, dove inoltre hanno vinto senza subire gol le ultime due partite - è da febbraio 1973 che non collezionano tre successi di fila tenendo sempre la porta inviolata nel massimo torneo. Restringendo il discorso alle gare casalinghe, i felsinei non hanno subito gol negli ultimi tre match disputati al Dall'Ara in Serie A e non fanno meglio da gennaio 2000, quando arrivarono addirittura a otto clean sheet interni consecutivi.

LE RIPARTENZE VELOCI SONO UNA COSTANTE, LA SOLIDITÀ DIFENSIVA UNA NOVITÀ — Il gioco espresso dal Bologna in questo campionato trova delle affinità con quello dei rossoneri, che fanno del contropiede una delle proprie armi principali per colpire le formazioni avversarie. Anche i rossoblù sono piuttosto avvezzi a questo tipo di giocata, avendo nel proprio organico diversi giocatori in grado di sfruttare gli spazi e ripartire in campo aperto. In particolare, Milan (44) e Bologna (21, al pari dell'Inter) sono due delle prime quattro squadre per attacchi in contropiede in questo campionato. Le similitudini tra le due squadre allenate rispettivamente da Stefano Pioli e Thiago Motta non finiscono qui: il Bologna, infatti, è una delle due squadre - assieme alla Salernitana - a non aver segnato alcun gol su punizione, sia diretta che indiretta, mentre il Milan ha realizzato una sola rete da queste situazioni di gioco.

A prescindere dalle diverse modalità con cui le due squadre trovano la via del gol, nell'ultimo periodo rossoblù e rossoneri hanno mostrato la facilità con cui riescono a sfruttare la maggior parte degli effettivi in campo nella finalizzazione della manovra offensiva: il Bologna ha segnato le ultime sette reti con sette giocatori diversi (Ferguson, Lykogiannīs, Posch, Moro, Barrow, Sansone e Orsolini) mentre il Milan ha realizzato sette degli ultimi otto gol con marcatori differenti (Messias, Theo Hernández, Giroud, Ibrahimović, Leão, Brahim Díaz e Saelemaekers). Un'altra costante per la squadra emiliana nell'ultimo periodo è stata quella del clean sheet: cinque nel girone di ritorno, gli stessi dei rossoneri - solo Napoli e Lazio (entrambe sei) ne contano di più nella seconda parte di questo campionato.

BARROW IN GRAN FORMA, NUMEROSE LE OPZIONI OFFENSIVE — In ciascuna delle ultime cinque reti del Bologna in Serie A c'è lo zampino di uno tra Barrow o Orsolini, tra gol e assist messi a referto. Tuttavia, i rossoblù dovranno fare a meno del secondo, che salterà il match del Dall'Ara contro i rossoneri per squalifica. La responsabilità, dunque, di caricarsi la squadra sulle spalle graverà soprattutto su Musa Barrow, che di fatto è uno dei giocatori più in forma in questo parziale di stagione.

Il gambiano è il calciatore che è stato coinvolto in più gol in questo aprile 2023 (quattro: una rete e tre assist) e potrebbe inoltre prendere parte ad almeno una rete in tre partite di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2021 (quattro match in quel caso). In generale, l'ex Atalanta ha fornito quattro dei suoi cinque assist in questo campionato nel girone di ritorno, meno solo di Domenico Berardi (sei) nel periodo in Serie A.

In un attacco orfano di Orsolini e con l'indisponibilità di Arnautović è lecito aspettarsi Nicola Sansone in campo dal primo minuto. Lui che ha segnato quattro gol contro il Milan in Serie A - solo all'Inter ha realizzato più reti (cinque) nella competizione. Oltre alla doverosa attenzione per il reparto offensivo rossoblù, i rossoneri dovranno stare in guardia anche in riferimento al contributo in zona gol che il Bologna riceve dalla difesa. Dove spicca in particolare Stefan Posch, autore di un gran gol dalla distanza proprio nell'ultima gara casalinga - aprendo le marcature nel 3-0 ai danni dell'Udinese. In generale, solo Jeremie Frimpong (otto) e Nuno Tavares (sei) hanno segnato più reti del classe '97 dei felsinei (cinque) tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei 2022/23".