Bologna-Milan al 45′ 0-2: buon primo tempo. Pulisic e Giroud sugli scudi

Bologna-Milan 0-2: il racconto del primo tempo al 'Dall'Ara'

Parte fortissimo il Bologna: dopo 20 secondi traversa di Lykogiannīs. Pressing alto degli emiliani nei primi minuti col Milan che fatica a manovrare. Il Milan si fà vedere dopo 7 minuti col solito Leao, che non si trova con Reijnders. All'11 bell'azione del Milan: Pulisic trova Reijnders che dà una palla d'oro a Giroud che non spreca. Risponde il Bologna al 15': tiro sull'esterno di Ferguson. Spinge il Milan. Al 21' raddoppio del Milan: scambio perfetto tra Giroud e Pulisic che spara in porta da fuori area.