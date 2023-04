Bologna-Milan 1-1, Florenzi: “Questa squadra ha un approccio particolare”

Su quello che lo fa arrabbiare della partita : "L'approccio non era quello che volevamo. Poi abbiamo giocato bene. Nel primo tempo c'era un rigore netto su Rebic. La mano ci può e non può stare, il primo era netto".

Su come sta e sui compagni in campo: "Per noi c'è un senso di responsabilità. Tante persone lavorano per noi. Noi abbiamo giocato seriamente. L'abbiamo impostata come ci aveva chiesto il mister, tolto il primo minuto".