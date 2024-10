Bologna-Milan, possibile 0-3 a tavolino: ecco cosa dovrebbe succedere

Sono ore convulse quelle che si stanno vivendo e che potrebbero decidere il rinvio o meno di Bologna-Milan, per cui si parla addirittura di uno 0-3 a tavolino. Al momento la decisione è chiara. L'incontro, che si sarebbe dovuto giocare alle ore 18:00 di sabato 26 ottobre non si disputerà. Il sindaco Matteo Lepore, infatti, ha emesso un comunicato ufficiale con cui ha reso noto che per problemi di viabilità dovuti al maltempo non ci sono le condizioni per poter giocare. Una decisione che però non trova una buona reazione tra i due club. E anche la Lega Serie A starebbe spingendo per scendere in campo.