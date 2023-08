Bologna-Milan 0-2, cronaca e tabellino del match | Serie A News

Ecco la cronaca e il tabellino di Bologna-Milan, match valevole per la prima giornata di Serie A, terminato 0-2 per i rossoneri

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Il Milan parte forte e batte il primo colpo. I rossoneri conquistano i tre punti al Dall'Ara nel turno inaugurale della Serie A 2023/24, superando 2-0 il Bologna grazie ai timbri del solito Olivier Giroud e di Christian Pulisic, entrambi a bersaglio nel corso della prima frazione. Il gruppo milanista è parso pimpante e vivace fin da inizio gara, e le realizzazioni del francese e dell'americano - la prima in maglia rossonera per lui - hanno legittimato nel punteggio una metà di gara convincente. Nella ripresa è arrivata la reazione dei padroni di casa, gestita con maturità e compattezza dai rossoneri, abili nel controllare l'andamento del match. Pochi rischi, dunque, e massimo risultato, un tandem non semplice da ottenere considerando soprattutto le alte temperature e i ritmi già intensi di partita.

Tante novità nel primo undici stagionale scelto da Mister Pioli, tra cui gli esordi più che positivi di Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic nel 4-3-3 rossonero, già osservato a lungo durante il pre-campionato. Ispiratissimo l'americano, inesauribili le due mezzali, mentre nel finale di gara sono arrivati anche gli esordi di Chukwueze e Okafor. Oltre ai nuovi, diverse le certezze da cui ripartire: l'infinito Giroud, autore del gol del vantaggio e dell'assist per il raddoppio, e la solidità mostrata per lunghi tratti dalla linea difensiva. Il primo hurrà stagionale porta con sé anche il primo clean sheet. Adesso si inizia a correre senza sosta, e il prossimo appuntamento è già alle porte: sabato 26 agosto, ore 20.45, a San Siro arriva il Torino di Jurić. Avanti così ragazzi!

LA CRONACA — I padroni di casa partono forte e impattano la traversa dopo pochi secondi con un sinistro violento di Lykogiannīs dalla distanza. Il Milan si assesta e, dopo una fase di possesso prolungato, mette la freccia all'11': Pulisic pesca Reijnders sul secondo palo, appoggio a rimorchio per Giroud che buca Skorupski con il destro e fa 1-0. Il Bologna risponde con Ferguson, ma al minuto 21 arriva il raddoppio rossonero: Pulisic scambia con Giroud e lascia partire un destro imparabile dal limite, è 2-0. Intorno alla mezz'ora duettano ancora l'11 e il 9 e Skorupski è costretto a smanacciare in angolo il sinistro schiacciato del francese, mentre al 34' Maignan respinge la conclusione potente di Ferguson. 2-0 Milan all'intervallo.

I rossoneri provano a rallentare i ritmi della gara in avvio di ripresa, mentre l'ingresso di Orsolini rivitalizza la manovra rossoblù. Il Bologna accelera: al 60' Ndoye scappa via sulla corsia e prova a sorprendere un attento Maignan sul primo palo, un minuto più tardi la doppia chance è per Ferguson e Posch, Mike è ancora reattivo e neutralizza. Il Milan gestisce il possesso e non concede varchi alle avanzate dei padroni di casa. Passano i minuti sul cronometro e aumenta la stanchezza, mentre latitano le occasioni da rete da entrambi i lati. I numerosi cambi degli allenatori non sterzano il match, Pobega e Ferguson ci provano dalla distanza, senza fortuna. Nel finale c'è spazio anche per gli esordi di Chukwueze e Okafor. Al 90' l'assolo di Leão si schianta sul palo, finisce 2-0.

I NUMERI —

Christian Pulisic è il quinto giocatore statunitense a realizzare una rete in Serie A, il primo a riuscirci all'esordio nel massimo campionato italiano.

Il gol di Olivier Giroud contro il Bologna è il primo realizzato con il piede destro dei 33 segnati dal giocatore francese con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

Il Milan ha vinto 29 delle 76 trasferte contro il Bologna in Serie A (22N, 25P), solo contro la Roma (30) i rossoneri hanno ottenuto più successi fuori casa nella loro storia nel massimo campionato.

Con Stefano Pioli alla guida, il Milan ha sempre vinto alla prima giornata di Serie A (quattro volte), l'ultimo allenatore che ha ottenuto più successi di fila nel primo match stagionale dei rossoneri è stato Fabio Capello (cinque tra il 1991 e il 1995).

IL TABELLINO — BOLOGNA-MILAN 0-2

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannīs (42'st Corazza); Aebischer, Domínguez (27'st El Azzouzi); Ndoye, Ferguson (42'st van Hooijdonk), Moro (1'st Orsolini); Zirkzee (42'st Urbanski). A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Bonifazi, De Silvestri, Sosa; Fabbian. All.: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (28'st Kalulu), Thiaw (43'st Kjær), Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (28'st Pobega), Krunić, Reijnders; Pulisic (28'st Chukwueze), Giroud (28'st Okafor), Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Romero, Zeroli; Colombo. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Gol: 11' Giroud (M), 21' Pulisic (M).

Ammoniti: 30' Aebischer (B), 6'st Hernández (M), 31'st Krunić (M), 32'st Zirkzee (B).