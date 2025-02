Bologna-Milan 0-1 (45′): partita intensa sbloccata da un guizzo di Leao

Bologna-Milan 0-1, il racconto del primo tempo

Pronti, via e il Milan va subito vicino al vantaggio. Lancio di Tijjani Reijnders per l'inserimento di Yunus Musah, il quale serve Santiago Giménez in posizione più che favorevole. Il sinistro dell'attaccante messicano, però, termina sopra la traversa. Replica immediatamente il Bologna, con Benjamin Domínguez che semina il panico a sinistra, entra in area e dal fondo crossa. Malick Thiaw svirgola e, per poco, non beffa Mike Maignan sul palo più lontano. Brividi da ambedue le parti.