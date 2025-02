Bologna-Milan 0-1: contropiede perfetto e gol di Leao!

Rafael Leao porta in vantaggio il Milan a Bologna nel finale della prima frazione di gioco. Lancio lungo di Mike Maignan in avvio di azione

Il Milan di Sérgio Conceição va in vantaggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano in occasione del recupero della 9^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Dall'Ara'. Al 43' lancio lungo di Mike Maignan, spizzata di Santiago Giménez per la corsa in contropiede di Rafael Leão. L'attaccante portoghese sprinta, aggira il portiere polacco Łukasz Skorupski e deposita il pallone nella rete sguarnita. Bologna-Milan 0-1! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Bologna-Milan >>>