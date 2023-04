Bologna, giallo per Orsolini: non ci sarà contro il Milan

Il Milan affronterà il Bologna nella prossima giornata di Serie A: contro i rossoneri non ci sarà lo squalificato Orsolini

Il Milan si prepara per la prossima sfida contro il Napoli . Resta, però, fondamentale anche il campionato, con i rossoneri che dovranno chiuderlo nelle prime 4 posizioni per qualificarsi alla prossima Champions League. Il Diavolo, dopo la partita contro i partenopei, andrà a Bologna il 15 aprile alle ore 15. La squadra di Thiago Motta , dovrà fare a meno di un pezzo importante.

Bologna, Orsolini salta il Milan

Riccardo Orsolini salterà la sfida con il Milan. Il centrocampista del Bologna, era infatti diffidato nella sfida contro l'Atalanta. L'italiano, dopo aver segnato al minuto 81' si è tolto la maglia e ha ricevuto il giallo. Il gol, poi, è stato annullato. Orsolini, ha comunque segnato il 2-0 del Bologna contro i bergamaschi, ma l'ammonizione sarà pesante per la squadra di Thiago Motta. Orsolini è uno dei uomini chiave per il Bologna e la sua assenza contro il Milan, potrebbe essere fondamentale. Milan, c’è un problema in attacco: male le riserve, Giroud unica garanzia