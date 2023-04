Milan, c’è un problema in attacco: male le riserve, Giroud unica garanzia

Il Milan di Stefano Pioli ha un problema importante in attacco: l'allenatore rossonero, escluso Giroud, non ha garanzie in avanti

La preoccupazione di Pioli rimane sempre la stessa: tolto Giroud, l'allenatore del Milan non ha riserve in grado di dargli delle garanzie in assenza del francese. Rebic ha segnato tre gol in stagione, di cui due alla prima giornata di campionato contro l'Udinese; Origi solamente due e non decisivi (contro il Monza a San Siro e nel 2-5 contro il Sassuolo). A loro due si aggiunge anche Ibrahimovic, il quale continua a convivere con diversi problemi fisici che lo stanno mettendo sempre di più alla soglia della porta per andare via da Milanello a fine campionato.