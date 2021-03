Biasin: ‘Tomori sta facendo benissimo, vale i 28 milioni ‘ | News

Le ultime notizie sul Milan. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero riguardo il difensore del Milan Fikayo Tomori

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha scritto per TuttoMercatoWeb.com il suo pensiero sul difensore del Milan Fikayo Tomori. "Del Milan che vince a Firenze non c'è molto da dire. La capacità dei rossoneri di rialzarsi subito dopo le cadute non sorprende più. Quello che sorprende, invece, è Tomori. Il difensore del Chelsea, arrivato a Milano dopo l'infortunio dell'obiettivo numero uno Simakan, sta facendo benissimo. Le cosiddette 'seconde scelte', generalmente, tradiscono. Lui, dopo una dozzina di presenze, ha già dimostrato di valere il riscatto. 28 milioni sono tanti ma rischia di valerli tutti. Bel colpo". Intanto dalla Spagna danno per fatto il passaggio di Haaland al Real Madrid.