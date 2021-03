Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ‘Haaland al Real Madrid’ | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo 'El Chiringuito', il Real Madrid avrebbe acquistato Haaland per 150 milioni di euro

Stando a quanto riferito da 'El Chiringuito', il Real Madrid pare abbia pagato i 150 milioni richiesti dal Borussia Dortmund per l'acquisto di Erling Haaland. Se tale voce dovesse trovare conferma nei prossimi giorni, con molta probabilità sfumerebbe il ritorno nella capitale spagnola di Cristiano Ronaldo. Dunque il numero sette bianconero potrebbe così terminare la sua storia con la Juventus il prossimo anno e liberarsi a parametro zero. Riguardo il fenomeno norvegese, invece, andrebbe ad unirsi ad un attacco 'galactico' composto già da Benzema, Hazard, Asensio, Vinicius jr, Rodrygo, Lucas Vazquez e Mariano Diaz. Se l'affare andrà veramente in porto, si tratterà dell'ennesimo capolavoro firmato da Mino Raiola. Intanto Maldini punta l'esterno del Real Madrid: tre squadre inglesi su di lui