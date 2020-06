Biasin: “Serie A e il VAR? Anche gli arbitri non hanno chiara la situazione”

ULTIME NEWS – Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato delle controverse decisioni prese con il Var in questa stagione.

Biasin ha commentato in questo modo: “Quest’anno hanno cambiato idea 50 volte e adesso faccio fatica a capire dove si possa intervenire. La mia sensazione è che anche gli arbitri non hanno molto a fuoco la situazione. Bisogna trovare una linea comune per la prossima stagione”.

Per quel che riguarda il Milan, si discute molto del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Arrivano notizie importanti sulla sua volontà. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓