Benevento-Milan: tutti i numeri di Inzaghi in rossonero | Serie A News

Oggi Benevento-Milan: partita speciale per Pippo Inzaghi

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, si ritroverà oggi pomeriggio di fronte al suo splendido passato.

L’attuale tecnico dei sanniti, infatti, ha giocato nel Milan per undici stagioni, dal 2001 al 2012. Si trasferì al Milan per 70 miliardi di lire (40 in contanti più il cartellino di Damiano Zenoni) dalla Juventus e, in 300 gare tonde tonde disputate con la maglia rossonera in tutte le competizioni, Inzaghi ha segnato 126 gol.

Il primo alla sua seconda apparizione milanista, Milan-Fiorentina 5-2 a ‘San Siro‘ del 9 settembre 2001. L’ultimo alla sua ultima presenza in rossonero, Milan-Novara 2-1, sempre tra le mura amiche, il 13 maggio 2012. In totale, saranno 73 le reti in Serie A con il Diavolo, poi 10 in Coppa Italia, quindi 40 tra Champions League e Coppa UEFA, e 3 nelle finali di Coppa Intercontinentale/Mondiale per Club.

Con il Milan, da calciatore, Inzaghi ha vinto 10 trofei: nel suo palmarès 2 Champions League e 2 Supercoppe Europee nel 2003 e nel 2007, 2 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane (2004 e 2011), una Coppa Italia (2003) ed un Mondiale per Club (2007). Non altrettanto fortunata, invece, è stata la sua avventura da allenatore della Prima Squadra del Milan, avvenuta nella stagione 2014-2015 dopo che Inzaghi aveva allenato gli Allievi Nazionali e la Primavera.

Il suo Milan, infatti, arrivò al 10° posto nella classifica di Serie A, con 13 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte: furono 56 i gol fatti, 50 quelli subiti.