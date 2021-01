Benevento-Milan, Rebic ‘ammazza neopromosse’: i numeri / Serie A News

Benevento-Milan, i numeri di Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quasi tutto pronto per Benevento-Milan, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Con l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, in attacco Stefano Pioli si affiderà alla forza fisica di Ante Rebic e alla velocità di Rafael Leao. Attenzione, in particolare, ai numeri del croato contro le neopromosse. Consultando i dati statistici si nota che il numero 12 rossonero ha segnato 3 gol contro squadre neopromosse in Serie A, l'ultima contro il Lecce nel giugno 2020.