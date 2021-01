Benevento-Milan, nessuno come Montipò e Donnarumma per clean sheet

Nessuno come Montipò e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la sosta natalizia, il Milan ha iniziato d allenarsi in vista del prossimo impegno in Serie A. I rossoneri troveranno sulla loro strada il Benevento del grande ex Filippo Inzaghi. Il portale ‘Kickest’, attento in quanto a statistiche, ne evidenzia una in particolare per quanto riguarda Lorenzo Montipò e Gianluigi Donnarumma. Sarà una sfida tra i due portieri con più clean sheet in Serie A: 5 per il portiere dei campani, 4 per ‘Gigio’. Al terzo posto troviamo Marco Silvestri del Verona (4).

