Benevento-Milan, Kessie: “Assenze? Lottiamo per loro. Qui per vincere”

Benevento-Milan, le dichiarazioni di Kessie nel pre-partita

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Benevento-Milan. La gara, che si giocherà allo stadio ‘Vigorito‘, è valida per la 15^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni dell’ivoriano.

Sulla lotta scudetto con l’Inter: “Noi pensiamo a noi stessi e alla nostra gara che non sarà facile. Non esiste una partita facile. Dobbiamo combattere oggi per fare risultato”

Sulle assenze: “Mancano tanti giocatori ma siamo qui per fare risultato. Dobbiamo giocare per quelli che non sono con noi e lottare per loro”

Sul nuovo anno: “Il 2020 è stato un anno perfetto per noi come ha detto il mister ma non abbiamo vinto nessun trofeo. Non dobbiamo passare al passato ma al presente e al futuro e dare il meglio”

