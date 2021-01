Benevento-Milan, Glik lo ‘stacanovista’: i numeri / Serie A News

Benevento-Milan, il primato di Glik

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la sosta natalizia che ha visto un Milan in testa alla classifica, è già tempo di ritornare in campo. Sul cammino della squadra di Stefano Pioli arriva il Benevento del grande ex Filippo Inzaghi. Entrambe le squadra stanno facendo bene in tutti i reparti, ma la difesa merita una menzione speciale. I portieri Lorenzo Montipò (5) e Gianluigi Donnarumma (4) solo coloro i quali hanno registrato più clean sheet in Serie A. Difficile pronosticare alla vigilia un dato simile per il club giallorosso. Dato conquistato anche grazie alla difesa, in particolare a Kamil Glik, detentore di un ulteriore primato. Il polacco, insieme a Takehiro Tomiyasu e Nikola Milenkovic, non ha saltato nemmeno un minuto in campionato. Mercato Milan – Concorrenza di due big inglesi per Kabak >>>