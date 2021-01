Mercato Milan – Kabak, concorrenza Liverpool e Manchester United / News

Mercato Milan, concorrenza inglese per Kabak

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La sessione invernale è ormai alle porte, con il Milan che deve fare qualcosa per continuare a navigare nelle zone alte della classifica. La priorità dei rossoneri è cosa nota ormai da mesi. L’acquisto di un difensore centrale è l’obiettivo primario della società, non convinta del rendimento di Leo Duarte e Mateo Musacchio. Con i due che potrebbero partire, ne arriverebbe un altro a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Tra i nomi citati negli ultimi mesi c’è sempre Ozan Kabak, difensore centrale in forza allo Schalke 04. Un vero e proprio pupillo di Paolo Maldini e Frederic Massara, che lo stanno inseguendo ormai da un anno e mezzo. Il club tedesco, ultimo in Bundesliga, potrebbe cedere il giocatore ad un prezzo vantaggioso, ma attenzione alla concorrenza spietata proveniente dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta ‘TuttoMercatoWeb’, su Kabak ci sarebbe non solo il Liverpool, ma anche il Manchester United, deciso ad uno svecchiamento importante della sua linea arretrata.

