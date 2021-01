Benevento-Milan, Foggia: “Milan primo con merito. Che lavoro di Pioli”

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento prossimo avversario del Milan. “Il Milan merita il primo posto in classifica. Pioli è riuscito a sollevare una squadra che nella scorsa stagione non era in buone acque e l’ha portata al vertice con grandi qualità gestionali. Zlatan Ibrahimovic è il campione, ma attorno a lui ci sono giovani molto bravi. Si è creata la giusta unione fra giocatori giovani ed esperti, con Pioli che sta gestendo il gruppo benissimo”, ha dichiarato l’ex calciatore campano.

QUI INVECE LA NOSTRA ESCLUSIVA A PAOLO CONDO’>>>