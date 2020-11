Baresi: “Scudetto? Il Milan deve pensare in grande” | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: Baresi: “Scudetto? Ecco cosa penso”

MILAN NEWS – Franco Baresi, vice presidente del Milan, nell’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Ecco cosa ha detto.

"Scudetto? Questo Milan deve sempre pensare in grande, deve avere coraggio. Sa di potersela giocare con tutti. All'inizio di quest'anno c'è continuità, questa ti dà fiducia. Dipende da noi, con tutto il rispetto per gli altri. Mi ricorda il primo Milan di Sacchi. Nessuno pensava potessimo arrivare a fare quello che abbiamo fatto. Con dedizione e fiducia poi arrivi a fare anche quello che non ti aspetti".