Milan-Empoli 0-0, Bandinelli: “Siamo molto contenti del punto”

"Siamo molto contenti del punto portato a casa. Abbiamo lavorato e lottato su tutti i palloni, siamo molto orgogliosi. Faccio i complimenti a Perisan, non è facile sostiuire Vicario, sono felice per tutti noi. Portare a casa un punto da qua è veramente difficile. Vogliamo giocarcela contro chiunque. Quando esci dal campo con zero punti c'è rammarico, ma vogliamo giocare così contro tutte".