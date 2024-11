Nel 'lunch match' della 12^ giornata della Serie A 2024-2025 l' Atalanta di Gian Piero Gasperini vince, 2-1 , in rimonta contro l' Udinese di Kosta Runjaić . Con questi 3 punti, la 'Dea' arriva a quota 25 e, in attesa del posticipo di stasera a 'San Siro' tra Inter e Napoli , agguanta momentaneamente il primo posto in classifica.

Atalanta-Udinese 2-1: la cronaca del match

Gara complicata per i nerazzurri, che vanno sotto nel recupero del primo tempo (48') per via del gran sinistro da fuori area di Hassane Kamara. Nella ripresa, però, i bergamaschi partono forte e ribaltano il match nel giro di 3'. Al 56' assist di Raoul Bellanova per il gol di Mario Pašalić.