Atalanta-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

(fonte: acmilan.com) L'ultima giornata è come l'ultimo giorno di scuola. C'è sempre un senso di fine, di conclusione, che aleggia nell'aria. Anche quando l'annata non è stata particolarmente positiva, lo stimolo è sempre quello di chiudere al meglio per onorare mesi di impegno quotidiano. L' Atalanta-Milan del 30 maggio 2015 fu l'ultima partita di un campionato difficile, avaro di soddisfazioni per i rossoneri allora allenati da Filippo Inzaghi.

A mettersi in luce in quella serata bergamasca fu un ragazzo che chiuse al meglio la sua prima (di sei) stagione con i colori rossoneri, sempre all'insegna dell'impegno e della grande abnegazione. Per Giacomo Bonaventura quella sera di maggio fu il primo ritorno "a casa", in quell'Atalanta che l'aveva cresciuto e portato in Serie A prima e in Nazionale poi. Una partita speciale, per Jack, segnata dalla sua prima doppietta con la maglia rossonera.