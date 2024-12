Atalanta-Milan, Caressa: “Theo Hernandez ha sbagliato il tempo. Il VAR …”

Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gol di Charles De Ketelaere in Atalanta-Milan

Atalanta-Milan, il pensiero di Caressa sul gol di De Ketelaere

«Qui secondo me comunque avesse deciso l'arbitro, il VAR non sarebbe potuto intervenire. De Ketelaere va altissimo e Theo Hernandez sbaglia il tempo sicuramente».