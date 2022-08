Atalanta-Milan, atteso il sold-out al Gewiss Stadium

Atteso il tutto esaurito per Atalanta-Milan , gara della seconda giornata della Serie A 2022-23. Come riferisce calciomercato.com, i tifosi bergamaschi hanno risposto in massa. Oltre 13.467 abbonati, entrambe le Curve esaurite.

Sud e Nord sold-out contro il Milan: dalle 12 del 12 agosto ad oggi in tantissimi hanno acquistato il biglietto per la singola partita in vendita libera. Secondo le stime, sono rimasti poco più di 400 biglietti per assistere ad Atalanta-Milan dal vivo. Si va, dunque, verso il tutto esaurito.