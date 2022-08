Atalanta-Milan 1-0 al 45′: Malinovskyi punisce il Diavolo | Serie A News

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Atalanta-Milan , partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento al 'Gewiss Stadium'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli .

Ritmi altissimi sin dalle battute iniziali, con entrambe le squadre evidentemente vogliose di fare la partita. Tra il 10’ e l’ 11’ minuto due occasioni molto simili per Duvan Zapata e Theo Hernández : in entrambe le situazioni la palla scavalca l’ultimo difendente e termina nelle mani dei due portieri.

Dopo un primo quarto d’ora di fuoco, segue un periodo di studio reciproco; da registrare al 24’ un’occasionissima per Messias, che, imbeccato da un grandioso pallone di Theo Hernández, spara sull’esterno della rete pochi passi dalla porta difesa da Musso.

Come vuole il proverbio, a gol sbagliato segue gol subito: meno di 5 minuti dopo l’errore del brasiliano, al 28’ Maehle trova Malinovskyi al limite dell’area difesa da Maignan che viene trafitto dalla conclusione mancina dell’ucraino; complice la deviazione di Tomori .

Nell’ultimo quarto d’ora il Milan tenta di reagire immediatamente con delle scorribande tanto furiose quanto frenetiche conclusesi in un nulla di fatto. Al 47’, ammonito Rebic. Al termine di una prima frazione giocata non al massimo dal Diavolo, il risultato è quindi di 1-0 per i padroni di casa dell’Atalanta.