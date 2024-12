Atalanta-Milan, Marelli: “De Ketelaere? Per me rete da annullare”

Luca Marelli, in diretta su DAZN, ha commentato così l’episodio legato al gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan

Il Milan ha protestato vivacemente per il gol di De Ketelaere nel primo tempo, accusando il belga di essersi appoggiato con le mani sulle spalle di Theo Hernandez , impedendogli di saltare. Luca Marelli , in diretta su DAZN , ha commentato così l’episodio:

"Ci sono le proteste sulla prima rete di De Ketelaere. Non si tratta di una spinta, ma di un appoggio su Theo: si appoggia sulle spalle di Theo e gli impedisce di compiere il movimento che voleva compiere. Questo è un episodio che ci riporta alla memoria cosa è successo in Inter-Napoli: non c'entrano l'uno con l'altro, ma hanno la stessa ratio col VAR. Questa sera è stata assegnata una rete con una carica del giocatore che ha segnato: c'è la valutazione dell'intensità dell'arbitro, non può intervenire il VAR. Ma a mio parere questa era una rete da annullare in campo: l'azione di De Ketelaere di appoggiarsi con le mani è irregolare perché non permette a Theo Hernandez di compiere il movimento che voleva compiere".