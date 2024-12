Atalanta-Milan, Gasperini: “Vittoria meritata. De Ketelaere va in cielo”

Su come si vede dalla tribuna: "Siamo partiti con una occasione clamorosa del Milan e poi ne abbiamo avuta una noi. La loro velocità ci impensieriva, ma siamo riusciti a costruire bene nonostante il loro pressing, che nelle ultime settimane è stato efficace. Nel secondo tempo loro hanno fatto meno, noi non ci siamo mai buttati per terra e abbiamo sempre cercato il pareggio".

Sull'arbitraggio: "Se il tentativo di Fonseca è di parlare d'altro non lo so. De Ketelaere è saltato in cielo, è stato bravissimo. Di altri episodi non ne ricordo, al di là di alcuni falli laterali contestati. Io parlo della prestazione nostra e non del Milan e, sarò di parte, ma sono convinto che abbiamo strameritato".

Sul coro dei tifosi sullo Scudetto: "A Bergamo non è mai successo che dopo 15 partite si cantasse un coro del genere. Bisogna lasciarglielo cantare. Non ci siamo mai trovati primi in classifica dopo tante partite. È una cosa di gioia, anche se qui a Bergamo la gente ha i piedi per terra. Se tra venti partite saremo ancora lì allora avrà senso, ora è solo una manifestazione di gioia giustificata".

Se è la miglior Atalanta allenata: "È un'Atalanta diversa, io sono molto affezionato a tutte le Atalanta, dalla prima in cui è rimasto solo Toloi a questa. Sono affezionato al Genoa tuo (di Dzemaili). Real Madrid? Sarà un appuntamento straordinario per noi, possiamo giocarci qualcosa".