Atalanta-Milan, Gasperini: “Successo meritato. Sull’errore di De Ketelaere…”

Su Lookman: “Questo vale anche per Lookman. Non può giocarle tutte come stasera, sarebbe un mostro no? Ma comunque ne ha fatte tante buone, sta facendo un campionato straordinario com’era stato il girone d’andata dello scorso anno. Poi ha delle pause, ma è normale. Visto che è un ragazzo intelligente deve imparare da questo gruppo ad avere lo stesso spirito, lo stesso attaccamento. Capire che a volte le giornate non sono le migliori e si gioca per la squadra. È un ragazzo positivo ma a volte bisogna farglielo notare”.

I cambi: “Quando sono entrati Miranchuk e Muriel c’è stato anche qualche fischio, mi è dispiaciuto. Luis è un grandissimo, magari ora la prossima volta qualcuno prima di fischiarlo ci pensa due volte perché ha fatto un gol straordinario. Ne vedo in allenamento di questi gol. Quando si trova in uno contro uno col portiere in allenamento fa gol incredibili. Fa gol di punta stile calcetto. Gli dico: “Ma quand’è che li fai in partita?”. E stasera l’ha fatto. Sono felicissimo per lui. Il Milan comunque è una squadra molto duttile, ha molte facce. Nel primo tempo è stato straordinario De Ketelaere. Non sapevamo se il Milan giocava a 4 o a 3 con Florenzi dentro il campo, ci abbiamo messo un p’' di tempo a fare le scalate giuste. Poi ci siamo messi bene, nell’intervallo ancora meglio, impedendo a CDK di fare troppe rincorse su Theo. È un gruppo che ha giocato talmente tanto insieme che sa coprire più situazioni e quando incontra una squadra come il Milan che te ne propone in continuazione di diverse devi essere molto preparato sotto questo aspetto”.

La reazione di De Ketelaere dopo il gol sbagliato: “Quello a due metri è stato clamoroso, era veramente vicino. Pensavo fosse fuorigioco ma era buonissimo. Non importa se gioca così. Certo, dispiace per lui perché capisco che il gol fa sempre piacere, ma lui è in grande crescita come convinzione, come fiducia nei suoi mezzi. Stasera ha fatto tante giocate positive, c’è una condizione fisica migliore che lo sostiene. Non è che le cose cambiano in una settimana. È molto bello lavorare con lui”.

Si è tolto il peso di aver vinto contro una big? “Quest’anno abbiamo raccolto pochissimo. In altre circostanze abbiamo fatto partite molto simili che le abbiamo un po’ sciupate causando rigori o episodi un po’ così… Stasera è andata benissimo, perché dopo il 2-2 sembrava che il risultato fosse quello. Quando segni ad un minuto dalla fine ti va anche un po’ bene… Però del tutto meritato”.

