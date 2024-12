Atalanta-Milan, Gasperini: “Abbiamo subito poco. Non sentiamo pressione”

Sulla squadra: "La vittoria non casca dal cielo, la si cerca sempre fino ai minuti finali. Cerchiamo sempre di giocare la partita con l'obiettivo di fare risultato. Abbiamo subito veramente poco, non era facile battere questo Milan. Ha una rosa profonda come la nostra. La ritengo come una delle più forti e batterli è una soddisfazione per noi. L'Atalanta questa sera ha meritato nettamente, punto".