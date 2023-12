Atalanta-Milan, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

RETROGUARDIE ADATTATE — Assenze importanti per entrambe, a spuntarla potrebbe essere la formazione che saprà restare compatta e solida nonostante le difficoltà. L'emergenza nel pacchetto arretrato rossonero ha portato all'esperimento Theo Hernández da centrale, che contro il Frosinone ha ben figurato. Ora però, arriva il crash test contro l'attacco leggero e mobile di Gasperini. Anche l'Atalanta dovrà fare i conti con scelte limitate dagli stop o da giocatori non al meglio, e il reparto offensivo rossonero è pronto ad approfittarne. Entrambe dovranno adattarsi e chiedere uno sforzo in più ai propri leader, e per due squadre che - dopo un avvio ad alto livello - stanno faticando a mantenere la porta inviolata non si tratta di un compito semplice. Sarà fondamentale l'apporto dei centrocampisti, in particolare di Musah e Reijnders così come di Ederson e Koopmeiners, chiamati a coprire eventuali buchi nella retroguardia con sacrificio e senso tattico. Vietato disunirsi.

ROMPERE L'EQUILIBRIO — Mettere la freccia nel punteggio potrebbe essere una terza chiave. Il Milan è spesso partito forte in campionato, e farlo anche a Bergamo sarà di vitale importanza. Fin qui, sono state sette le occasioni in cui la formazione di Gasperini è andata in svantaggio, e in nessuna di queste è poi riuscita a conquistare i tre punti, collezionando sei ko e un pari. I rossoneri hanno ribaltato il punteggio solamente a Cagliari (1-3 dopo il gol di Luvumbo), ma sono scattati per primi nel tabellino per ben 11 volte, senza mai uscire sconfitti dal terreno di gioco e portando a casa l'intera posta in palio in nove circostanze. I recenti pareggi sui campi di Napoli e Lecce, però, non lasciano tranquillo il Milan, che - se dovesse riuscire a rompere l'equilibrio - dovrà essere bravo a mantenere alto il livello di attenzione per tutta la durata dell'incontro. A Giroud e compagni l'arduo compito di sbloccare la partita. LEGGI ANCHE: Primavera 1 – Milan-Genoa 2-1: le pagelle secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.