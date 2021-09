Atalanta-Milan, arbitra Di Bello. Ecco chi c’è al VAR | Serie A News

Sarà Marco Di Bello a dirigere Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domenica 3 ottobre alle 20:45

A coadiuvare nel suo lavoro Di Bello ci saranno gli assistenti Giovanni Baccini e Dario Cecconi come guardalinee. Al V.A.R. invece troveremo Rosario Abisso (aiuto V.A.R. Mauro Vivenzi). Infine, Daniele Doveri è stato designato come quarto uomo della sfida.