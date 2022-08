Atalanta-Milan 1-1: i numeri della partita di Bergamo | Serie A News

Numeri e statistiche di Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-1 ieri sera al 'Gewiss Stadium'

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) Il Milan pareggia la prima trasferta di questa Serie A, sul campo dell'Atalanta finisce 1-1. Il gol firmato nella ripresa da Ismaël Bennacer ha risposto al vantaggio orobico di Ruslan Malinovskyi nella prima frazione. Questi i principali numeri prodotti dalla sfida di Bergamo.

1 - Il Milan è la squadra ad aver ottenuto più punti da situazione di svantaggio in Serie A nel 2022 (14).

2 - La squadra di Stefano Pioli ha perso solo una delle ultime 22 gare in Serie A (15 vittorie, 6 pareggi); in particolare, i rossoneri sono imbattuti in tutte le ultime 18 partite di campionato.

3 - Ismaël Bennacer ha segnato ciascuno dei suoi quattro gol in Serie A nei secondi tempi e tutti gli ultimi tre in trasferta.

4 - Per la prima volta nella gestione Pioli, il Milan non ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie A – ci era riuscito nel 2020/21 e nel 2021/22.

5 - Theo Hernández ha giocato la sua 100ª partita in Serie A, mentre Fikayo Tomori la sua 50ª gara nella competizione.