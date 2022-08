Atalanta-Milan 1-0, Malinovskyi porta in vantaggio la Dea / Serie A News

Dopo una settimana difficile in cui ha ripento le cronache di calciomercato, Gian Piero Gasperini ha sorpreso tutti gettando Ruslan Malinovskyi nella mischia. È stato proprio il trequartista ucraino a portare in vantaggio i suoi con un sinistro dal limite dell'area, deviato in maniera decisiva da Pierre Kalulu. Mike Maignan non ha potuto nulla: rossoneri che devono inseguire. Continua a seguire con noi il live testuale di Atalanta-Milan